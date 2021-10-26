Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Режиссёр Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом.

У автора «Аритмии», призёра ТЭФИ, трижды лауреата «Ники» появились коронавирусные симптомы: сильный кашель и слабость. Экспресс-тест показал положительный результат. Об этом сообщает Mash.

Хлебникова госпитализировали в одну из больниц Москвы. Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отца российской певицы Юлии Началовой, композитора Виктора Началова, госпитализировали с ковидом. Накануне мужчина пожаловался на симптомы этого вируса: слабость, высокая температура и кашель. Музыканту сделали ПЦР-тест. Он показал положительный результат. Его доставили в одну из больниц Москвы с 94-процентной сатурацией. Медики оценивают состояние композитора как среднетяжелое. До 2019 года мужчина продюсировал свою дочь Юлию.