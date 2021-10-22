Отца Юлии Началовой госпитализировали с COVID-19

До 2019 года Виктор Началов продюсировал свою дочь Юлию. Фото: Скрин Instagram

До 2019 года Виктор Началов продюсировал свою дочь Юлию. Фото: Скрин Instagram

Отца российской певицы Юлии Началовой, композитора Виктора Началова, госпитализировали с ковидом.

Накануне мужчина пожаловался на симптомы этого вируса: слабость, высокая температура и кашель. Музыканту сделали ПЦР-тест. Он показал положительный результат. Его доставили в одну из больниц Москвы с 94-процентной сатурацией. Медики оценивают состояние композитора как среднетяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

До 2019 года мужчина продюсировал свою дочь Юлию. Певица умерла от заражения крови около трех лет назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор народного артиста России Ивана Краско рассказал о самочувствии 91-летнего артиста после инсульта. Мужчина прошел реабилитацию, но он до сиз пор не в норме. Коллега звезды отметил, что актер сам оценивает пережитое как большой удар по организму.