Директор Ивана Краско посоветовал актеру воздержаться от большой работы в театре

Директор народного артиста России Ивана Краско рассказал о самочувствии 91-летнего артиста после инсульта. Мужчина прошел реабилитацию, но он до сиз пор не в норме.

Коллега звезды отметил, что актер сам оценивает пережитое как большой удар по организму. Медики установили, что первый очаг Краско перенес на ногах. Это сказывается на его состоянии даже сейчас. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Директор оценил состояние актера как удовлетворительное. Он отметил, что Краско сейчас трудно, у него давление, одышка, он быстро устает. Он посоветовал артисту воздержаться от большой работы в театре. Артист очень много находится на сцене.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что народный артист России Иван Краско накануне отметил свое 91-летие в больнице. После того, как у Краско случился микроинсульт, он полторы недели провел в НМИЦ имени Алмазова.