Иван Краско отмечает 91-летие в больнице

Недавно актер перенес микроинсульт и все еще восстанавливается.

Народный артист России Иван Краско сегодня, 23 сентября, отмечает свое 91-летие. К сожалению, ему приходится оставаться в больнице, ведь недавно артист перенес микроинсульт. Об этом пишет «Комсомольская правда».

После того, как у Краско случился микроинсульт, он полторы недели провел в НМИЦ имени Алмазова. После выписки он мечтал снова выступить на сцене, но понял, что у него недостаточно сил. Сейчас он проходит реабилитацию в 40-ой больнице Сестрорецка.

Краско признался, что первую половину дня посвятил здоровью – ему назначили целый комплекс процедур. Актер отметил, что ему подарили несколько коробок конфет. Вечером звезде позволили посидеть с семьей в кафе, но запретили выпивать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Краско так и не смог вернуться на сцену после инсульта.