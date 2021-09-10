Актер Краско так и не смог вернуться на сцену после инсульта

Артист планировал принять участие в спектакле «Я вернулся в мой город», но не вышло.

Народный артист России Иван Краско, который недавно перенес инсульт, не сможет принять участие в спектакле «Я вернулся в мой город». Об этом сообщают «Известия».

Директор актера Вячеслав Смородинов отметил, что Краско не рассчитал свои силы и обнаружил, что пока не готовы выходить на сцену. Его состояние оценивают как удовлетворительное, актер жалуется на слабость в ногах, усталость. Краско нуждается в реабилитации, но ему очень хотелось вернуться к любимому зрителю.

Родственники актера рады, что актер выбрал поберечь себя и остаться дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 90-летний Иван Краско выписался из больницы и готовится к спектаклям. В ближайшие дни актер выступит на сцене театра.