90-летний Иван Краско выписался из больницы и готовится к спектаклям

В ближайшие дни актер выступит на сцене театра.

Народный артист России Иван Краско выписался из больницы. На данный момент он находится дома и готовится к своему первому спектаклю в сезоне. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает «Фонтанка».

В Театре им. В.Ф. Комиссаржевской отметили, что 10 сентября состоится сбор труппы, а вечером Краско сыграет в постановке «Я вернулся в мой город». Театр намеренно выбрал этот спектакль, чтобы публика могла убедиться, что с их любимым артистом все в порядке.

После выступления Краско будет вынужден отправиться на реабилитацию. Напоминаем, что 25 августа артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Сейчас он чувствует себя нормально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая супруга Краско рассказала о состоянии актера. Она предположила, что после выписки Краско отвезут домой и для него подыщут санаторий.