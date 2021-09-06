Бывшая супруга Краско рассказала о состоянии актера

Бывшая супруга Краско рассказала о состоянии актера
Народный артист РФ Иван Краско. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Наталия Вяль, бывшая жена народного артиста России Ивана Краско, ранее госпитализированного с инсультом, рассказала о его состоянии.

По ее словам, артиста выпишут из больницы уже 7 сентября.

«Его завтра выписывают. Самочувствие у него вроде нормальное», — цитирует Вяль Life.ru.

Она предположила, что после выписки Краско отвезут домой и для него подыщут санаторий.

Вяль также отметила за актером будут присматривать дети вместо сиделки.

Напомним, 25 августа народный артист России, актер театра и кино Иван Краско госпитализирован в петербургское медучреждение. Сообщалось, что в больнице артисту диагностировали инсульт. Он попал в реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер Иван Краско признался, что тяжело перенес коронавирус. Он отметил, что во время болезни ощущал бессилие и даже нежелание жить. Краско испытывал «опасное и позорное равнодушие».

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