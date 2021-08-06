Актер Иван Краско признался, что тяжело перенес коронавирус

Актер Иван Краско признался, что тяжело перенес коронавирус
Народный артист РФ Иван Краско. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Артиста мучила страшные мысли: в какой-то момент ему даже расхотелось бороться.

Актер театра и кино Иван Краско рассказал о том, как перенес заражение коронавирусом. Об этом пишет «Газета.Ru». Он отметил, что во время болезни ощущал бессилие и даже нежелание жить. Краско испытывал «опасное и позорное равнодушие».

Однажды актер упал и его хотели госпитализировать, но он отказался и решить уехать на дачу. Там у Краско пропал аппетит, а затем все начало налаживаться.

Артист ходил в баню и дышал свежим воздухом, после чего смог быстро восстановиться. Сейчас Краско чувствует себя довольно хорошо – в СМИ пишут, что он даже собирается жениться на 91-м году жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 90-летнего актера Ивана Краско родился шестой ребенок. Матерью девочки стала 30-летняя любовница пожилого актера Юлия Кичемасова.

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