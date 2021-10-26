В Петербурге за сутки привились 17,5 тысяч человек

Сегодня, во вторник, 26 октября, стало известно, сколько в Петербурге привито от ковида за прошедшие сутки.

Так, за понедельник в Северной столице вакцинировали от ковида 17572 человек (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего сделано 23712 инъекций. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению.

Всего на сегодняшний день в городе заболели коронавирусом 2735 человек, а выздоровели 2929 петербуржцев. Умерло 72 человека. Коэффициент распространения равен 0,93. Активность на улицах по данным «Яндекса» 47%. В городе развернуто 9488 коек. 33,67% равен свободный конечный фонд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная сфера Северной столицы уверенно перешагнула нужные 80% по числу привитых работников. Компании, перевозящие пассажиров на общественном транспорте города организовали бесплатные прививочные пункты работников, в том числе и мобильные.