В Петербурге за сутки привились 17,5 тысяч человек

В Петербурге за сутки привились 17,5 тысяч человек
Всего сделано 23712 инъекций. Фото: pexels.com

Сегодня, во вторник, 26 октября, стало известно, сколько в Петербурге привито от ковида за прошедшие сутки.

Так, за понедельник в Северной столице вакцинировали от ковида 17572 человек (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего сделано 23712 инъекций. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению.

Всего на сегодняшний день в городе заболели коронавирусом 2735 человек, а выздоровели 2929 петербуржцев. Умерло 72 человека. Коэффициент распространения равен 0,93. Активность на улицах по данным «Яндекса» 47%. В городе развернуто 9488 коек. 33,67% равен свободный конечный фонд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная сфера Северной столицы уверенно перешагнула нужные 80% по числу привитых работников. Компании, перевозящие пассажиров на общественном транспорте города организовали бесплатные прививочные пункты работников, в том числе и мобильные.

вакцинация коронавирус новости СПб прививка санкт-петербург


 

Новости партнеров
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки привились 17,5 тысяч человек
Станцию «Зенит» откроют для пассажиров 29 октября
В Петербурге привиты от гриппа 26% горожан
В Петербурге вакцинация водителей позволила снизить заболеваемость в 2,5 раза
Суд взыскал 300 тысяч рублей с петербургского издания за статью о ...
ГАТИ зафиксировала очередное грубейшее нарушение ремонтных работ
Наплыв мигрантов в 2022 году побьет рекорд за 25 лет
Глава Петербурга назвал главной задачей города и бизнеса сохранить ...