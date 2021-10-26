В Петербурге вакцинация водителей позволила снизить заболеваемость в 2,5 раза

В Петербурге вакцинация водителей позволила снизить заболеваемость в 2,5 раза
Общая численность работников транспортного блока составляет почти 41 тысяча человек. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Транспортная сфера Северной столицы уверенно перешагнула нужные 80% по числу привитых работников. Компании, перевозящие пассажиров на общественном транспорте города организовали бесплатные прививочные пункты работников, в том числе и мобильные.

Благодаря таким темпам прививочной кампании в транспортной отрасли видимо сократилось количество заболевших. Так, летом количество привитых специалистов составляло 30%, а число заболевших 500 человек. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Сейчас число привитых более 80%, при этом цифра по заболевшим работникам не превышает 220 человек. Общая численность работников транспортного блока составляет почти 41 тысяча человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работники ГАТИ зарегистрировали очень грубые нарушения при ремонте асфальта на Вознесенском пр., Исаакиевской пл. и пер. Антоненко.

вакцинация комитет по транспорту коронавирус санкт-петербург транспорт


 

Новости партнеров
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вакцинация водителей позволила снизить заболеваемость в 2,5 раза
Суд взыскал 300 тысяч рублей с петербургского издания за статью о ...
ГАТИ зафиксировала очередное грубейшее нарушение ремонтных работ
Наплыв мигрантов в 2022 году побьет рекорд за 25 лет
Глава Петербурга назвал главной задачей города и бизнеса сохранить ...
Беглов: нерабочие дни позволят сделать прививку тем, кто еще не успел
После взрыва дома в Балтийске детей выбрасывали из окон, чтобы спасти
Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом