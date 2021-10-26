В Петербурге вакцинация водителей позволила снизить заболеваемость в 2,5 раза

Общая численность работников транспортного блока составляет почти 41 тысяча человек. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Общая численность работников транспортного блока составляет почти 41 тысяча человек. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Транспортная сфера Северной столицы уверенно перешагнула нужные 80% по числу привитых работников. Компании, перевозящие пассажиров на общественном транспорте города организовали бесплатные прививочные пункты работников, в том числе и мобильные.

Благодаря таким темпам прививочной кампании в транспортной отрасли видимо сократилось количество заболевших. Так, летом количество привитых специалистов составляло 30%, а число заболевших 500 человек. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Сейчас число привитых более 80%, при этом цифра по заболевшим работникам не превышает 220 человек. Общая численность работников транспортного блока составляет почти 41 тысяча человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работники ГАТИ зарегистрировали очень грубые нарушения при ремонте асфальта на Вознесенском пр., Исаакиевской пл. и пер. Антоненко.