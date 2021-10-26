ГАТИ зафиксировала очередное грубейшее нарушение ремонтных работ

ГАТИ зафиксировала очередное грубейшее нарушение ремонтных работ
За такие нарушения предусмотрен штраф от 100 до 600 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Работники Государственной административно-технической инспекции зарегистрировали очень грубые нарушения при ремонте асфальта на Вознесенском пр., Исаакиевской пл. и пер. Антоненко. Их выполняла компания «Возрождение».

Она, игнорируя требования законов, в зоне, выделенной для прохода пешеходов, активно продолжает ремонт, создавая угрозу жизни и здоровью петербуржцев. Работающие машины, строительные материалы и отсутствие ограждений вынуждает людей идти по проезжей части. Об этом сообщает ГАТИ.

За такие нарушения могут оштрафовать от 100 до 600 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собственникам некапитальных гаражей придется платить еще один налог. Плата за размещение некапитальных гаражей будет рассчитана исходя из размера земельного налога и занимаемой площади. Это касается земли, которая находится в федеральной собственности.

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