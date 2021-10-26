QR-коды для петербургских кино, театров и музеев ввели досрочно

QR-коды можно получить переболевшим и вакцинированным. Фото: pixabay

QR-коды можно получить переболевшим и вакцинированным. Фото: pixabay

Петербургские власти ускорили режим QR-кодов без которых не пустят в кинотеатры, концертные залы и цирки. Система начнет действовать меньше, чем через две недели.

Ограничения должны были начать действовать с 15 ноября, но дату сместили на 8 ноября. Об этом сообщается в последней версии постановления правительства города о мерах по противодействию COVID-19.

Те же ограничения касаются домов отдыха и гостиниц, однако там будут принимать и подтверждение перенесенного заболевания, и свежий ПЦР-тест.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, может ли грозить уголовная ответственность за подделку QR-кода.