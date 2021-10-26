Четыре автомобиля собрали пробку на Парашютной улице

Четыре автомобиля собрали пробку на Парашютной улице
ДТП на Парашютной улице. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Четыре автомобиля собрались в «паровозик» в Приморском районе Петербурга.

Массовая авария произошла вечером во вторник, 26 октября, на Парашютной улице. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Движение на участке оказалось затруднено.

Виновника столкновения будут устанавливаться сотрудники ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель маршрутки по дороге в поселок Песочный умер от остановки сердца. ОЧевидцы происшествия предпожили, что водитель маршрутки, осуществляющей развозку работников медучреждения из Петербурга в поселок Песочный, не вписался в поворот.

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