Четыре автомобиля собрали пробку на Парашютной улице

ДТП на Парашютной улице. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Парашютной улице. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Четыре автомобиля собрались в «паровозик» в Приморском районе Петербурга.

Массовая авария произошла вечером во вторник, 26 октября, на Парашютной улице. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Движение на участке оказалось затруднено.

Виновника столкновения будут устанавливаться сотрудники ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель маршрутки по дороге в поселок Песочный умер от остановки сердца. ОЧевидцы происшествия предпожили, что водитель маршрутки, осуществляющей развозку работников медучреждения из Петербурга в поселок Песочный, не вписался в поворот.