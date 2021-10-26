Водитель маршрутки по дороге в поселок Песочный умер от остановки сердца

Водитель маршрутки по дороге в поселок Песочный умер от остановки сердца
Фото: скрин из паблика «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Маршрутка, следующая из Петербурга в поселок Песочный, упала в кювет. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Автор поста предполагает, что водитель маршрутки, осуществляющей развозку работников медучреждения из Петербурга в поселок Песочный, не вписался в поворот. Возможно причина ДТП в другом, не уверен автор.

«Это развозка для сотрудников больницы! Стало плохо, водитель умер (сердце)», — такое сообщение оставила подписчица группы несколько минут назад.

Напомним, в поселке расположены несколько крупных медучреждений для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, авария с каршеринговым авто произошла в Невском районе, очевидцы свидетельствуют еще об одном участнике столкновения.

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Водитель маршрутки по дороге в поселок Песочный умер от остановки сердца
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