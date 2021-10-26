Авария с каршеринговым авто произошла в Невском районе

Сообщение об аварии с участием каршерингового авто опубликована в паблике 26 октября около 9:30 утра. Фото: скрин из группы «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте»

Сообщение об аварии с участием каршерингового авто опубликована в паблике 26 октября около 9:30 утра. Фото: скрин из группы «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте»

Каршеринг совершил ДТП на Октябрьской набережной, в сторону Уткиной Заводи. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщение об аварии с участием каршерингового авто опубликована в паблике 26 октября около 9:30 утра.

«Каршеринг навёл суету на Октябрьской набережной, в сторону Уткиной Заводи», — подписал фото с места ДТП очевидец.

На фото видно, что передняя часть легкового автомобиля сильно помята и рядом стоит еще один участник ДТП. Это серая автомашина с побитым передом.

Свидетели в очередной раз пишут в комментариях об участившихся случаях ДТП водителей на каршеринговых авто. Они просят властей решить эту проблему, так как на дорогах из-за этого становится небезопасно.

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