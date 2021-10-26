Водитель легковушки вылетел на пешеходный островок на Выборгском шоссе и сбежал

ДТП на Выборгском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Выборгском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Водитель легкового авто сбежал после ДТП на Выборгском шоссе. Машина осталась стоять на пешеходном островке.

Авария случилась во вторник, 26 октября. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Все живы. Водитель сбежал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что одна из машин осталась стоять на проезжей части, вторая легковушка вылетела на пешеходный островок. На кадрах видно, что передняя часть второго транспорта сильно повреждена. На дороге заметны детали машин.

Причины случившегося не приводятся.

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