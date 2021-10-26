Стало известно, где больше всего выявили новых заболевших COVID в Ленобласти

В Ленинградской области зафиксировано еще 345 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 26 октября. Больше всего заболевших за сутки выявлено во Всеволожском (77 случаев), Гатчинском (42 случая) и Выборгском (33 случая) районах. Также 19 случаев зафиксировали в Киришском районе, 17 в Тихвинском и по 16 в Тосненском, Волховском и Волосовском районах.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 31 месте. Петербург находится на третьем — 2 735 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 6 074 человека. Второе место у Подмосковья — 2 930 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семь регионов России находятся в наиболее напряженной ситуации по лечению больных COVID-19.