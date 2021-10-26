Мурашко раскрыл регионы с самой сложной ситуацией по лечению COVID

Мурашко раскрыл регионы с самой сложной ситуацией по лечению COVID
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с лечением коронавируса в некоторых регионах. Фото: Минздрав РФ

Семь регионов России находятся в наиболее напряженной ситуации по лечению больных COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в соответствующий список вошли республики Татарстан и Удмуртия, а также пять областей — Ивановская, Оренбургская, Воронежская, Саратовская, Липецкая.

Министр отметил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новым вирусом, что эти системы здравоохранения сейчас находятся в максимальном напряжении.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 446 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 8 316 019. Кроме того, в России был зафиксирован новый максимум по суточной смертности от ковида — 1 106.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательную вакцинацию от COVID ввели все регионы России.

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