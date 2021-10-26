Обязательную вакцинацию от COVID ввели все регионы России

Обязательную вакцинацию от COVID ввели все регионы России
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции части населения введена во всех регионах России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом стало известно во вторник, 26 октября. По ее словам, во всех субъектах приняты соответствующие постановления о вакцинации отдельных категорий граждан.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всех федеральных округах страны.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 446 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 8 316 019. Кроме того, в России был зафиксирован новый максимум по суточной смертности от ковида — 1 106.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за понедельник в Северной столице вакцинировали от ковида 17572 человек (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего сделано 23712 инъекций.

анна попова вакцинация коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обязательную вакцинацию от COVID ввели все регионы России
Собянин поднял москвичам минимальную пенсию
Полиция задержала депутата Приозерска по обвинению в крупном мошенничестве
В ГАТИ рассказали дорожных ограничениях в Петербурге с 27 по 30 октября
В Петербурге объявили конкурс на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву
Суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского
СК проверит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное ...
Спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина