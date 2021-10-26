Обязательную вакцинацию от COVID ввели все регионы России

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции части населения введена во всех регионах России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом стало известно во вторник, 26 октября. По ее словам, во всех субъектах приняты соответствующие постановления о вакцинации отдельных категорий граждан.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всех федеральных округах страны.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 446 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 8 316 019. Кроме того, в России был зафиксирован новый максимум по суточной смертности от ковида — 1 106.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за понедельник в Северной столице вакцинировали от ковида 17572 человек (в том числе и вакциной «Спутник Лайт»). Всего сделано 23712 инъекций.