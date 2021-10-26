Хакасия первым из российских регионов введет комендантский час на фоне нерабочих дней

Хакасия первым из российских регионов введет комендантский час на фоне нерабочих дней
В условиях пандемии коронавируса маска является необходимым атрибутом при нахождении в любом публичном месте. Фото: pixabay.com

В Хакасии в период длинных выходных будет введен комендантский час. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Так, с 28 октября по 7 ноября жителям республики нельзя будет выходить из дома с 22:00 до 6:00. Регион стал первым, где на нерабочие дни ввели такие меры.

Кроме того, Коновалов отметил на своей странице в «ВКонтакте», что в республике приостановят работу общественного транспорта и общепита. Последним можно будет работать навынос. А жители старше 60 лет будут переведены на самоизоляцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, где чаще всего происходит заражение инфекцией. Общение с зараженным лицом к лицу или длительное совместное времяпрепровождение повышают ваши шансы в ближайшее время слечь с коронавирусными симптомами.

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