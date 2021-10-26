Опасные места: где чаще всего заражаются коронавирусом

Коронавирус наиболее активен там, где мы не можем дистанцироваться от других людей. Фото: pexels

Коронавирус наиболее активен там, где мы не можем дистанцироваться от других людей. Фото: pexels

В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего происходит заражение инфекцией.

«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте», — пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Судя по тому, куда в ближайшее время будут пускать только по QR-кодам, опасность представляют также бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставочные пространства, а также ЗАГС.

Вирус передается в семье

Об этом говорит исследование, проведенное специалистами Института имени Роберта Коха (Германия). Так как инфекция в основном распространяется в закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию, жители Германии заражаются коронавирусом в собственных семьях. По данным института, заболевший член семьи в среднем инфицирует 3,2 человека — как правило, тех, кто живет с ним под одной крышей.

Статистику немецких коллег подтверждают ученые и из других стран.

При этом ученые опровергают ранее популярное мнение, что коронавирусная инфекция передается контактно-бытовым способом. Накопленные данные свидетельствуют, что в большинстве случаев коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. COVID-19 активно распространяется по воздуху не только с кашлем или насморком, но и с дыханием — так называемым аэрозольным способом.

Поэтому вероятность заразиться вирусом при соприкосновении с поверхностью, на которой он находится, — к примеру, в супермаркете — существенно ниже.

Однако небольшие магазины или торговые центры все же остаются местом повышенного риска заражения. Системы вентиляции, как правило, недостаточно эффективны, а посетители часто не соблюдают дистанцию.

Можно ли заразиться на улице?

Да, говорят инфекционисты. Но шансы этого крайне малы. Если совсем упрощать, то свежий воздух «разбавляет» концентрацию вируса. Микрокапли, в которых могут содержаться вирус, на воздухе улетучиваются.

На помощь приходят и ультрафиолетовые солнечные лучи. Они ослабляют вирус, оказавшийся на поверхности.

При этом стопроцентной гарантии безопасности улица не дает. Общение с зараженным лицом к лицу или длительное совместное времяпрепровождение повышают ваши шансы в ближайшее время слечь с коронавирусными симптомами.

Поэтому универсальный совет сохранять дистанцию весьма актуален и в этом случае.