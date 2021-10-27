В Петербурге впервые с конца июля от COVID умерло больше 70 человек

В Петербурге впервые с конца июля от COVID умерло больше 70 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 72 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Количество летальных исходов превысило планку в 70 случаев впервые с 31 июля, тогда в городе зарегистрировали 74 смертельных исхода.

Об этом стало известно во вторник, 26 октября. При этом показатель три недели не опускался ниже отметки в 60 смертей.

Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших в Северной столице с начала пандемии составило 23 502. В России подтверждено 1 106 летальных исходов за сутки, всего умерли 232 775 заболевших.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял третье место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 735 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Комаровский назвал почти невозможным отличить COVID от гриппа.

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