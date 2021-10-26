Доктор Комаровский назвал почти невозможным отличить COVID от гриппа

При наличии любой из двух инфекций телеведущий рекомендовал тепло одеваться и пить много жидкости. Фото: кадр из видео youtube

При наличии любой из двух инфекций телеведущий рекомендовал тепло одеваться и пить много жидкости. Фото: кадр из видео youtube

Все симптомы гриппа появляются при заболевании COVID-19, поэтому отличить две инфекции без проведения соответствующих исследований невозможно. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, нет ни одного симптома, который бы появлялся только при гриппе, но не был бы при коронавирусе.

Врач рассказал в эфире авторской рубрики на телеканале «Украина», при этом существует одна отличительная черта нового вируса. У ковид-пациента возможно резкое ухудшение состояния на второй неделе заболевания.

При наличии симптомов данных болезней Комаровский рекомендовал тепло одеваться, пить много жидкости, а также регулярно проветривать помещение.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 446 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 8 316 019.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции части населения введена во всех регионах России.