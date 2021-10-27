Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от коронавируса

Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени.

«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации», — приводит его слова РИА «Новости».

В середине октября Гинцбург рассказал, что вакцина от ковида для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

С начала пандемии в России выявлено 8 316 019 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 232 775 летальных исходов, выздоровели 7 213 584 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медики разработали несколько эффективных вакцин для взрослых, а сейчас создают детский препарат от коронавируса.

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