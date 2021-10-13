Вакцинация детей в России: будет ли обязательной и когда начнется

Медики разработали несколько эффективных вакцин для взрослых, а сейчас создают детский препарат от коронавируса.

В России на данный момент зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они имеют ряд ограничений – в том числе по возрасту. На данный момент нет ни одного препарата, который бы подходил для несовершеннолетних граждан страны. А ведь все чаще коронавирусом болеют все: от мала до велика. В связи с этим возникает множество вопросов о вакцинации детей. Постараемся ответить на них.

Испытания препарата

Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в интервью Первому каналу рассказала, что на данный момент ведутся клинические испытания препарата для детей. Никаких данных об его безопасности и эффективности пока что нет, поэтому рано что-либо прогнозировать.

Известно, что испытания проходят в двух местах — Морозовской детской больнице и детской больнице имени Башляевой. Медики полагают, что детям в возрасте от 12 до 17 лет подойдет «Спутник V», но в меньшей дозировке. Сейчас они проверяют жизнеспособность своей гипотезы.

Когда может начаться вакцинация детей

Так как исследования еще не завершены, это значит, что в ближайшее время массовой вакцинации несовершеннолетних точно не будет. Лысенко предположила, что сделать прививку дети смогут в январе 2022 года.

Таким образом, слухи о вакцинации в начале учебного года оказались ложью.

«Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то в декабре или январе уже выйдет Гамалеи, по крайней мере с детской вакциной»,

— пояснила врач.

В Европе тоже прививают детей

В некоторых странах Европы массовая вакцинация детей началась еще летом. Несовершеннолетним колют вакцину, созданную американской компанией Pfizer. Сделать прививку могут дети от 12 лет, но только с согласия родителей. Есть также государства, в которых вакцинация детей проводится, но с 16 лет.

Будет ли вакцинация для детей обязательной в России

Пока что никаких официальных данных на этот счет нет, но можно смело предположить, что вакцинация будет добровольной. Президент России Владимир Путин не раз высказывался против принуждения взрослых, вряд ли ситуация изменится, когда пойдет речь о несовершеннолетних. Вполне возможно, что детям будут делать прививку только с разрешения родителей – так же, как это происходит в Европе.

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