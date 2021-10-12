Поражение репродуктивной системы, грибок и осложнения: все «радости» коронавируса в России

В мире выявили всего 238 млн 252 тыс. 436 случаев коронавируса. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. 7 млн 804 тыс. 774 заболевших в Российской Федерации.

Число скончавшихся от COVID в стране достигает рекордных значений. Так, уже шестой день подряд констатируют более 900 смертей от данного вируса. Теперь общее количество жертв достигло 217 тыс. 372 человек.

В связи с быстрым ростом заболевших, госпитализированных, умерших вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости усиления готовности к различным эпидемиям. По ее словам, важно вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества.

А вот доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил свою точку зрения по поводу высокой смертности от коронавируса. Доктор думает, что летальный исход связан с поздним обращением за врачебной помощью. Иммунолог отметил, что заразившиеся слишком долго раздумывают, идти ли к врачу.

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что коронавирусом в среднем болеют порядка 11 дней. Случается, что людям удается излечиться и за пару дней. Однако некоторые болеют и более месяца. После 14-го дня продолжающиеся симптомы уже связаны с осложнениями.

При этом, по мнению экспертов, облегчить симптомы вируса или же вовсе его не подхватить поможет вакцинация. Но количество привитых в России ничтожно мало. В Кремле заявили, что уровень вакцинации от COVID-19 в стране непозволительно низкий. Именно это, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и является причиной высокой смертности по стране.

Перенесенное заболевание может отразиться на общем состоянии человека, а кроме того, как заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, негативно повлиять на репродуктивную систему мужчин и женщин. Доктор объяснил, что проблемам с репродуктивной функцией способствует тропность коронавируса к клеткам внутренней оболочки сосудов с последующим повышенным риском тромбообразования. Предотвратить возможные проблемы, в том числе тяжелое течение заболевания, можно с помощью прививки.

В палатах интенсивной терапии все чаще фиксируют рост грибковой инфекции в легких заболевших. В большинстве случаев обнаруживаются бактерии, которые являются возбудителями кандидоза — Candida albicans. Страшно то, что выявить возбудителей сейчас очень трудно, а лекарственные средства, которые необходимо довольно долго принимать для профилактики, могут привести к образованию устойчивости к патогенам.