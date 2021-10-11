В России шестой день подряд зафиксировали более 900 смертей от COVID

В России шестой день подряд зафиксировали более 900 смертей от COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России шестой день подряд фиксируют более 900 смертей от коронавируса.

Как следует из статистики федерального оперштаба на 11 октября, за сутки от последствий COVID-19 скончались 957 пациентов. Общее число жертв достигло 217 372 человек.

Новую болезнь за сутки выявили у 29 409 человек, всего болезнь подтвердилась у 7 804 774 граждан. Выздоровели еще свыше 15 тыс. россиян.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле назвали уровень вакцинации от COVID в России непозволительно низким.

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