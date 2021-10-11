В Кремле назвали уровень вакцинации от COVID в России непозволительно низким

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Уровень вакцинации от COVID-19 в стране непозволительно низкий. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, именно из-за такой статистики наблюдается высокая смертность. Песков отметил, что пандемия возвращается новыми волнами и с более агрессивными штаммами.

Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь президента РФ добавил, что в ряде российских регионов стремительно сокращается количество коек для больны.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус унес жизни 957 человек. За все время пандемии от последствия COVID-19 скончались 217 372 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России вакцинация детей от COVID может начаться в январе 2022 года.