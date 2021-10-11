Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней

Эксперты уверены, у вакцинированных людей продолжительность ковида меньше, чем у не привитых. Фото: pexels.com

Эксперты уверены, у вакцинированных людей продолжительность ковида меньше, чем у не привитых. Фото: pexels.com

Люди с ковидом в среднем болеют 11 дней. Некоторые выздоравливают и за несколько суток.

У людей с ковидом период болезни может составлять от одного до 28 и более дней. После 14-го дня продолжающиеся симптомы уже связаны с осложнениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

В некоторых случаях симптомы осложнений могут оставаться до шести месяцев и более. Эксперты уверены, у вакцинированных людей продолжительность ковида меньше, чем у не привитых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у больных коронавирусом в отделениях реанимации зафиксировали рост грибковой инфекции в легких. В большинстве случаев обнаруживаются бактерии, которые являются возбудителями кандидоза — Candida albicans.Подъем грибковой микрофлоры в легких пациентов зафиксирован на фоне пандемии коронавируса. Это обусловлено патогенными особенностями коронавирусной инфекции.