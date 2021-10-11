В легких больных коронавирусом все чаще находят кандидоз

В легких больных коронавирусом все чаще находят кандидоз
В легких больных коронавирусом все чаще находят кандидоз. Фото: pixabay

У больных коронавирусом в отделениях реанимации зафиксировали рост грибковой инфекции в легких. В большинстве случаев обнаруживаются бактерии, которые являются возбудителями кандидоза — Candida albicans. Об этом сообщают «Известия» ссылаясь на ведущего научного сотрудника клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елену Лазареву.

Подъем грибковой микрофлоры в легких пациентов зафиксирован на фоне пандемии коронавируса. По словам специалистов, это обусловлено патогенными особенностями коронавирусной инфекции и применением определенных препаратов.

В нормальном состоянии бактерии обитают у человека в основном в желудочно-кишечном тракте, но при заболевании COVID-19 благополучно поселяются и в дыхательных путях. Необходима тщательная диагностика микозов у зараженных.

Выявить бактерии сейчас очень трудно. Также крайне опасным является и долгосрочный прием препаратов для профилактики, так как это может привести к образованию устойчивости к патогенам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье в Петербург завезли более 51 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

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В легких больных коронавирусом все чаще находят кандидоз
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