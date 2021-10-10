В Петербург доставили более 51 тысячи доз дефицитной вакцины «ЭпиВакКорона»

В воскресенье в Петербург завезли более 51 тысячи доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. Сегодня на фармбазу Северной столицы поступило 51 030 доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

На сегодняшний день в Северной столице хотя бы одну прививку получили 1 591 276 человек, в том числе 4 484 человека, которые первично привились за последние сутки. Вакцинацию полностью завершили 1 737 667 человек, в том числе 8 593 за последние сутки.

В городском запасе остается 852 765 доз вакцины от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 400 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Петербурге за сутки. В инфекционных стационарах остаются 6 284 человек с диагностированным COVID-19. За вчерашний день выписали 347 выздоровевших пациентов.