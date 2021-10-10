В Петербург доставили более 51 тысячи доз дефицитной вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербург доставили более 51 тысячи доз дефицитной вакцины &#171;ЭпиВакКорона&#187;
Поставка партии вакцины "ЭпиВакКорона" в Петербург. Фото: пресс-служба Комздрава

В воскресенье в Петербург завезли более 51 тысячи доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. Сегодня на фармбазу Северной столицы поступило 51 030 доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

На сегодняшний день в Северной столице хотя бы одну прививку получили 1 591 276 человек, в том числе 4 484 человека, которые первично привились за последние сутки. Вакцинацию полностью завершили 1 737 667 человек, в том числе 8 593 за последние сутки.

В городском запасе остается 852 765 доз вакцины от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 400 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Петербурге за сутки. В инфекционных стационарах остаются 6 284 человек с диагностированным COVID-19. За вчерашний день выписали 347 выздоровевших пациентов.

вакцинация от коронавируса новости СПб поставка вакцины эпиваккорона


 

Новости партнеров
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург доставили более 51 тысячи доз дефицитной вакцины ...
Зимой по вторникам: россияне выбрали лучшее время для работы
Гороскоп Фортуны. Пять самых удачливых знаков зодиака
Тела обнявшихся мужчин нашли в сгоревшем шалаше в Петербурге
«Это исторический момент»: ВОЗ одобряет новую вакцину от малярии
Кристен Стюарт: «Я чувствовала себя «нелояльной», играя Диану»
«Магниева» дюжина: признаки того, что организм страдает без магния
Публицист Майкл Снайдер: «Мы вырастили поколение снежинок»