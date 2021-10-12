В мире коронавирусом заболело 238,2 млн человек

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: pexels

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: pexels

В мире по данным на утро 12 октября выявленных случаев коронавируса насчитывается 238 252 436. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 4 857 125. Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США (3 278 243 случая за месяц), Великобритания (932 837) и Турция (786 301).

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

Больше всего заразившихся и скончавшихся с начала пандемии насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 44 455 942 случая COVID-19, а количество смертей выросло до 714 053.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 33 971 607, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 450 782 человека.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 582 738 заболевших, умерло 601 213 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как легче перенести коронавирус. Зачастую тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.