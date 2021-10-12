Инфекционист предупредил, что COVID-19 может навредить репродуктивному здоровью

Врач отметил, что ученые до конца не изучили прямое влияние вируса на клетки половых органов. Фото: pixabay

Врач отметил, что ученые до конца не изучили прямое влияние вируса на клетки половых органов. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о негативном влиянии коронавирусной инфекции на репродуктивную систему мужчин и женщин.

Специалист объяснил в беседе с РИА Новости, что проблемам с репродуктивной функцией способствует тропность коронавируса к клеткам внутренней оболочки сосудов с последующим повышенным риском тромбообразования. Однако никаких особых симптомов нарушения способности к зачатию во время COVID-19 не обнаружено. По словам Позднякова, при тяжелой форме ковида наблюдается снижение либидо, но фертильность при этом не снижается.

Врач отметил, что ученые до конца не изучили прямое влияние вируса на клетки половых органов. Он добавил, что влияние на способность к деторождению может любая тяжелая инфекция.

Предотвратить возможные проблемы, в том числе тяжелое течение заболевания, можно с помощью вакцинации, заключил инфекционист.

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