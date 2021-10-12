Иммунолог назвал причину высокой смертности от коронавируса

Для пресечения роста смертности от коронавируса необходимо своевременно начинать диагностику. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Для пресечения роста смертности от коронавируса необходимо своевременно начинать диагностику. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Высокая смертность от коронавируса может быть вызвана поздним обращением за врачебной помощью. Такое мнение выразил иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, заболевшие COVID-19 долго думаю, обращаться к медикам или нет, после чего долго ждут анализы, в результате чего на начало лечения уходит до 10 дней.

Врач подчеркнул в беседе с ТАСС, что диагностику нужно начинать своевременно, а также усовершенствовать методы лечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России шестой день подряд зафиксировали более 900 смертей от COVID. Общее число жертв достигло 217 372 человек.