Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам в России

Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам в России
Татьяна Голикова заявила, что Россия оказывает содействие ближайшим соседям по СНГ. Фото: kremlin.ru

Необходимо усилить готовности к различным эпидемиями. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Обращаясь к участникам международных учений команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, Голикова отметила, что на важность этого процесса указала пандемия коронавирусной инфекции.

В ходе выступления, видеозапись которого размещена на YouTube-канале Роспотребнадзора, вице-премьер призвала вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России шестой день подряд зафиксировали более 900 смертей от COVID.

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