Голикова заявила о важности готовности к эпидемиологическим угрозам в России

Необходимо усилить готовности к различным эпидемиями. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обращаясь к участникам международных учений команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, Голикова отметила, что на важность этого процесса указала пандемия коронавирусной инфекции.
В ходе выступления, видеозапись которого размещена на YouTube-канале Роспотребнадзора, вице-премьер призвала вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России шестой день подряд зафиксировали более 900 смертей от COVID.