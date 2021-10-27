Бегущего за автобусом пешехода насмерть сбили на Народного Ополчения

Бегущего за автобусом пешехода насмерть сбили на Народного Ополчения
ДТП с пешеходом на Народного Ополчения. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

В Красносельском районе Петербурга сбили пешехода. Пострадавший лежит посреди проезжей части, полиция перекрыла дорогу.

Авария случилась в среду, 27 октября, у дома №223. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что мужчина лежит на переходе, не подавая признаков жизни. На месте стоит пассажирский автобус и автомобиль полиции.

По словам очевидцев, человек спешил на автобус, выскочил на дорогу. Так и оказался под колесами транспорта. В комментариях к записи пользователи также пишут, что пешеход скончался от полученных травм. Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель легковушки вылетел на пешеходный островок на Выборгском шоссе и сбежал.

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Бегущего за автобусом пешехода насмерть сбили на Народного Ополчения
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