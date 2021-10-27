В Киришском районе задержали мужчину нанесшего ножевое ранение неработающему

В Киришском районе задержали мужчину нанесшего ножевое ранение неработающему
Фото: "Яндекс.Карты"

С 25 на 26 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний мужчина, который предположительно нанес тяжелое ножевое ранение другому гражданину 1977 года. Как стало известно Gazeta.Spb, инцидент произошел у алкогольного магазина.

В ночь с 23 на 24 число из Киришской клинической межрайонной больницы в Министерство внутренних дел Российской Федерации поступило сообщение, что от алкогольного магазина по адресу город Кириши проспект Ленина дом 30, с бригадой скорой помощи прибыл гражданин в алкогольном опьянении. У него выявили проникающее ножевое ранение.

В ходе выезда правоохранительным органам удалось установить, что произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них ранил другого, после чего скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда».

Преступление было раскрыто.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. К произошедшему снова причастен алкоголь.

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