Школьница выпала после падения с восьмого этажа дома на Петергофском шоссе

Школьница выпала после падения с восьмого этажа дома на Петергофском шоссе
Подросток выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургские врачи спасают жизнь 14-летней девочки. Школьница выпала из окна дома на Петергофском шоссе.

Инцидент случился во вторник, 26 октября. Девочка выпала из окна лестничной площадки между восьмым и девятым этажом в многоквартирном доме. Несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, повреждение внутренних органов, сильную кровопотерю, переломы костей таза и ног.

Подросток растет в полной и благополучной семье. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодую женщину, выпавшую из окна Елизаветинской больницы, не удалось спасти.

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