Молодую женщину, выпавшую из окна Елизаветинской больницы, не удалось спасти

36-летняя лежала в учреждение с ковидом, две недели назад у нее умерли оба родителя, сообщают «Невские новости». Выпавшая из окна петербургской больницы молодая женщина по имени Дарья получила смертельные травмы, врачам не удалось ее реанимировать. Как стало известно, две недели до этого коронавирус унес жизнь ее родителей. Сначала умер отец, а буквально через несколько дней ушла из жизни и мать. Женщина было найдено 17 октября под окнами медицинского учреждения.

По сообщению ФАН, погибшая была из семьи медиков, работавших в Первом меде. Отец был кандидатом медицинских наук и ассистентом кафедры лицевой хирургии, а мать — профессором кафедры лабораторной диагностики. Сама девушка работала ортодонтом. О смерти родителей она рассказывала соседкам по палате. Трагедия произошла через несколько дней после ухода ее родителей.

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