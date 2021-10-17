Россия обновила максимум по числу заражений COVID

Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, обновляет максимум уже четвертый день подряд.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за минувшие сутки в стране выявили 34 303 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии болезнь подхватили 7 992 687 человек.

Отмечается, что 8,5% среди заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки было зафиксировано 997 летальных исходов, побороть болезнь смогли 18 717 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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