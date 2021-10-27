ЗакС Петербурга согласовал назначение Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по ЖКХ

ЗакС Петербурга согласовал назначение Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по ЖКХ
Анатолий Повелия. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

ЗакС Петербурга согласовал кандидатуру главы Колпинского района Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по сфере ЖКХ и благоустройства на пленарном заседании 27 октября.

Кандидатуру Повелия представил губернатор Александр Беглов.

«Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы занимать пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Прошу вас поддержать его кандидатуру»», — сказал Беглов.

За кандидатуру Анатолия Повелия проголосовал 41 депутат, один воздержался, один был против. На посту вице-губернатора Анатолий Повелий будет заниматься городским хозяйством, жилищной политикой, ЖКХ, благоустройством и курировать, в частности, Жилищный комитет, комитет по благоустройству, ГАТИ, Жилищную инспекцию, администрации районов города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в среду, 27 октября, пройдет очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке – законопроекты о бюджетах, согласование кандидатуры Анатолия Повелия на должность вице-губернатора.

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