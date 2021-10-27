Redmi Note 11: все, что известно о новом смартфоне

Многие полагают, что гаджет может стать неплохой альтернативой дорогим iPhone.

Уже завтра, 28 октября, состоится презентация Redmi Note 11. Многие подробности о новинке держатся в секрете до последнего, но кое-что журналистам все-таки удалось выяснить.

Xiaomi гордится сразу несколькими достоинствами устройств нового поколения. Во-первых, они оснащены улучшенной камерой – в зависимости от модели качество снимков будет варьироваться, но разница в любом случае станет заметной. В Сеть уже выложили фотографии, сделанные на Redmi Note 11: кажется, теперь смартфон отлично справляется со своей задачей даже при отсутствии хорошего источника света. Кадры вечернего мегаполиса выглядят впечатляюще – картинка довольно сочная и яркая.

Во-вторых, новый смартфон, обещает компания, сможет дольше работать на одном заряде. В Redmi уверяют, что батарейка продержится до 18 часов. Это – впечатляющий результат, вот только не совсем понятно, о каком сценарии использования идет речь. Тяжелые и ресурсоемкие приложения, которые обычно и становятся причиной быстро разрядки телефона, вряд ли тестировались во время проверки автономности Redmi Note 11.

В-третьих, Redmi Note 11 сможет заряжаться от быстрой 120Вт зарядки. Это хоть и мелочь, но довольно приятная.

Известно также, как выглядит новенький гаджет — видео с распаковкой опубликовал индийский канал Agrawalji Technical на YouTube. Смартфон будет продаваться не только в сером и черном цветах, но также в темно-зеленом и фиолетовом.

Обзорщик отметил такие характеристики смартфона, как MIUI 12.5 на основе Android 11, 6,67-дюймовы экран IPS с частотой обновления изображения 120 Гц, 16-мегапиксельная фронтальная камера, четверная основная камера, однокристальная система MediTek Dimensity 810, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке питания, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Прочие подробности о новых смартфонах не разглашаются. Цена на новинку также неизвестна, но вполне вероятно, что стоимость составит не менее 30 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам предложили отстоять в очереди за новым iPhone за 20 тыс. рублей.