В Смольном заявили, что фактически в Петербурге проживает 7 млн человек

По оценкам властей, постоянное население к настоящему моменту достигло 7 миллионов человек. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

По оценкам властей, постоянное население к настоящему моменту достигло 7 миллионов человек. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Число фактически живущих в Петербурге человек достигло семи миллионов, что более чем на миллион превышает официальные данные.

Об этом сообщил глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко на «Форуме стратегов 2021». Он привел данные исследования с применением технологий big data.

По официальной статистике на 2019 год в Петербурге проживает 5,4 миллиона человек. Однако по оценкам властей, постоянное население к настоящему моменту достигло 7 миллионов человек.

Исследование проводилось на основе данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, МВД и сотовых операторов. Чернейко добавил, что число официальных работников, платящих налоги, в Северной столице составляет около 3,1 миллиона человек. Но данные комитета говорят о 4 миллионах занятых, 400 тысяч из которых являются иностранцами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов призвал петербуржцев принять участие в переписи населения на портале госуслуг.