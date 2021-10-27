В аэропорту Пулково в среду задержали шесть рейсов

Сегодня , 27 октября, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нижнего Новгорода, Калининграда, Астрахани, Саранска, Архангельска и Ларнаки (Кипр). Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Нижнего Новгорода. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:15, однако время вылета сдвинули почти на пять часов — самолет поднимется в небо в 15:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Вылет перенесли с 13:50 на 15:00.

Также задерживают рейс до Астрахани. Самолет должен был улететь в 16:00, но по факту ждать придется до 16:30. Вылет рейса до Саранска перенесли с 16:05 на 17:00.

Рейс до Архангельска задержали с 16:25 до 16:45. Самолет в Ларнаку улетит не в 18:10, а в 19:20.

Причины задержек не указываются.

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