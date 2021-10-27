Как будет работать метро Петербурга в нерабочие дни локдауна

Правительство Санкт-Петербурга через несколько дней вводит новые коронавирусные ограничения, которые будут продолжаться с 30 октября по 7 ноября. Нововведения скажутся и на работе метрополитена города.

Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19 во время нерабочих дней, комитет по транспорту Петербурга решил, что подземка будет работать по графику выходного дня. Стоимость проезда при этом никак не изменится.

Вопрос о повышении цены на проезд и режиме работы общественного транспорта днем ранее, 26 октября, встал особенно остро. В социальных сетях сразу несколько средств массовой информации ввели горожан в заблуждение. Петербуржцам заявили о повышении цены в метро в 10 раз, а на наземном транспорте в пять. Также заявлялось о закрытии части вестибюлей станций метрополитена, сокращение льготных автобусов, закрытии части маршрутов.

Администрация Петербурга в этот же день на официальном сайте опубликовала информацию, опровергающую данные сведения.

«В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Смольном заявили, что стоимость не изменится ни по подорожнику, ни по льготным билетам.

«Также в Петербурге продолжает действовать скидка для держателей банковских карт платежной системы «Мир» и «Единой карты петербуржца» — стоимость составляет 44 руб. и 39 руб. за одну поездку соответственно. При оплате смартфоном с привязанной картой «Мир» проезд обойдется в 36 рублей, «Единой картой петербуржца» — всего 33 рубля», — заявили в Администрации.

Горожанам напомнили, что верить стоит лишь информации, опубликованной на официальных сайтах.

Также комитет по транспорту усилил проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте Петербурга. Мобильные бригады работают во всех районах города.

Напомним, что решение о введении локдауна было принято градоначальником Петербурга Александром Бегловым 23 октября. Весь список ограничений выложен на официальном сайте администрации Северной столицы. В городе с 30 октября по 7 ноября закрывается общепит, непродовольственные магазины, досуговые центры, салоны красоты и другие общественные места.