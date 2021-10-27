В Ленобласти полиция нашла 406 кустов конопли и задержала «нелегальных садоводов»

В Ленобласти полиция нашла 406 кустов конопли и задержала &#171;нелегальных садоводов&#187;
Стражи порядка изъяли с места 406 кустов конопли и более 2 килограммов высушенного наркотика. Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленобласти транспортные полицейские задержали двух мужчин, которые организовали масштабное культивирование конопли во Всеволожском районе.

Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу. По подозрению в выращивании конопли задержаны 46-летний житель Всеволожска и его 39-летний знакомый.

«Нелегальные садовники» выращивали коноплю в арендованном ими нежилом помещении вблизи аэродрома в Щеглово. На первом этаже они для прикрытия выращивали репчатый лук, а на втором этаже — наркосодержащие растения. При этом на второй этаж можно было попасть только через отверстие на потолке с помощью приставной лестницы.

Стражи порядка изъяли с места 406 кустов конопли и более 2 килограммов высушенного наркотика.

Стражи порядка изъяли с места 406 кустов конопли и более 2 килограммов высушенного наркотика. Фото: УТ МВД по СЗФО

У мужчин в прошлом есть несколько судимостей в сфере наркооборота и кражи.

Возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, а также дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Фигурантов заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что помощника Рамзана Кадырова задержали в Петербурге за наркотики.

ленобласть незаконный наркооборот сбыт наркотиков


 

Новости партнеров
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти полиция нашла 406 кустов конопли и задержала «нелегальных ...
Специалисты клиники НИИ Джанелидзе спасли геолога с инсультом от укусов медведя
Полыхающие иномарки на Внуковской тушили десять спасателей
В аэропорту Пулково в среду задержали шесть рейсов
Хайп превыше искусства: Бузова со скандалом вернется на сцену МХАТа
Виноваты власти и «племенное мышление»: ученые объяснили ...
Диетолог отметила, что глютен и молоко не вредят здоровью
Россияне назвали сферы, где мечтают найти свою любовь