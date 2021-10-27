В Ленобласти полиция нашла 406 кустов конопли и задержала «нелегальных садоводов»

Стражи порядка изъяли с места 406 кустов конопли и более 2 килограммов высушенного наркотика. Фото: УТ МВД по СЗФО

Стражи порядка изъяли с места 406 кустов конопли и более 2 килограммов высушенного наркотика. Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленобласти транспортные полицейские задержали двух мужчин, которые организовали масштабное культивирование конопли во Всеволожском районе.

Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу. По подозрению в выращивании конопли задержаны 46-летний житель Всеволожска и его 39-летний знакомый.

«Нелегальные садовники» выращивали коноплю в арендованном ими нежилом помещении вблизи аэродрома в Щеглово. На первом этаже они для прикрытия выращивали репчатый лук, а на втором этаже — наркосодержащие растения. При этом на второй этаж можно было попасть только через отверстие на потолке с помощью приставной лестницы.

Стражи порядка изъяли с места 406 кустов конопли и более 2 килограммов высушенного наркотика.

У мужчин в прошлом есть несколько судимостей в сфере наркооборота и кражи.

Возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, а также дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Фигурантов заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что помощника Рамзана Кадырова задержали в Петербурге за наркотики.