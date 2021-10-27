Помощника Рамзана Кадырова задержали в Петербурге за наркотики

Хизриев (на фото слева) задержан по статье о о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Фото: скриншот Instagram

Хизриев (на фото слева) задержан по статье о о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге правоохранители задержали руководителя представительства Чечни по Северо-Западу за наркотики в автомобиле.

Как сообщает 47news, накануне следствие открыло уголовное дело по ч.2 статьи 228 УК РФ о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. С поличным задержали руководителя представительства Чечни по СЗФО Ислама Хизриева.

По данным издания, накануне сотрудники ГИБДД остановили в на Новорощинской улице иномарку «Порш Кайен Турбо», за рулем которой находился Ислам Хизриев. Его состояние вызвало у полицейских подозрение, они осмотрели его машину и изъяли некое вещество. Экспертиза показала, что это 3 грамма наркотического психостимулятора. Предварительно, он приобрел его в даркнете и забрал через закладку.

Хизриева отвезли в отдел, где провели медосвидетельствование. Издание пишет, что в крови нашли остатки наркотиков. Накануне вечером Хизриева задержали.

Сейчас, по информации 47news, Хизриева под конвоем возят по врачам из-за его плохого самочувствия. Адвокаты настаивают на его госпитализации.

В прошлом Ислам Хизриев работал охранником замминистра МВД Чечни Апти Алаудинова (сегодня он помощник Кадырова), благодаря ему занял соответствующий пост в СЗФО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге фигурантка дела о наркотиках изобличена в отмывании полумиллиона рублей.