В Петербурге фигурантка дела о наркотиках изобличена в отмывании полумиллиона рублей

Женщина продала наркотики на полмиллиона, а затем пыталась их отмыть.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июня 2021 года была пресечена деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотики: «мефедрон», «гашиш», «альфа-пвп» и «марихуана» через интернет-магазин на площадке «Гидра». Покупатели оплачивали товар бесконтактным способом, злоумышленники оставляли специфический заказ в тайниках, известных как «закладки».

В группе состояли 23-летняя Диана Зайцева и ее ровесник Михаил Тростянецкий. Оба жителя Петербурга ранее не судимы. Во время расследования уголовного дела правоохранители изобличили Зайцеву в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Речь идет о 500 тыс. рублей, сообщают в ГУ МВД Северной столицы.

В свете новой информации в отношении фигурантки заведено уголовное дело по признакам состава преступления по ст.174.1 ч. 1 УК РФ — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

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