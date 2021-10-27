QR-коды с 30 октября, ПЦР-теста недостаточно: Смольный ответил на главные вопросы о новых правилах

Фуд-корты в ТЦ смогут работать, но только навынос или на доставку. Фото: Gazeta.SPb

Фуд-корты в ТЦ смогут работать, но только навынос или на доставку. Фото: Gazeta.SPb

В среду, 27 октября, Смольный опубликовал ответы на интересующие журналистов вопросы о новых правилах жизни в Петербурге, с учетом недельного локдауна и внедрения QR-кодов.

В администрации разъяснили, что торговые центры в нерабочие дни останутся доступны, но только те, на территории которых находятся пункты вакцинации, аптеки, супермаркеты и магазины с товарами первой необходимости (если их доля в ассортименте не менее 30%). Фуд-корты также смогут продолжать работу, обслуживая клиентов навынос или принимая заказы на доставку — посадка в общем зале запрещена.

Примечательно, что проверять QR-коды будут не на входы в ТК, а в расположенных внутри магазинах. Сотрудники своими силами будут выборочно требовать предъявления электронного сертификата. При этом вместе с QR-кодом следует иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность — это необходимо, чтобы исключить риск использования одного сертификата несколькими людьми.

Горожанам с медотводом достаточно предъявить соответствующую справку. А вот с ПЦР-тестами ситуация сложнее. Он действителен исключительно при заселении в гостиницу, пансионат или санаторий на срок до трех дней — в остальных случаях вам откажут в обслуживании или допуске.

Кроме того, если раньше QR-коды должны были вступить в силу с 15 ноября, то теперь сроки скорректированы.

с 30 октября по электронным сертификатам пускают музеи, театры, цирки, концертные залы, гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санатории, детские лагеря, иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха (кинотеатры, концертные залы и цирки с 30 октября по 7 ноября не работают);

с 1 ноября QR-коды обязательны для входа на спортивные, конгрессно-выставочные, физкультурные мероприятия численностью более 40 человек;

с 15 ноября по QR-кодам работают бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения и проводятся церемонии бракосочетания;

с 1 декабря сертификаты проверяют заведения общепита (кроме вокзалов и аэропортов) и розничные магазины (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала).

В Смольном также подчеркнули, что возможность повторного введения ограничений будет зависеть от уровня заболеваемости, количества госпитализаций и свободных коек. В случае быстрого восстановления ситуации от строгих правил откажутся при первой возможности, но если эпидобстановка не наладится, ограничения, наоборот, могут продлить.