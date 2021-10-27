Росгвардия опровергла участие ОМОНа в задержании болельщиков «Спартака» на матче с «Зенитом»

Росгвардия опровергла участие ОМОНа в задержании болельщиков &#171;Спартака&#187; на матче с &#171;Зенитом&#187;
Задержания болельщиков прошли на "Газпром Арене". Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Росгвардии опровергли участие омоновцев в задержании фанатов «Спартака» на «Газпром Арене».

Gazeta.SPb обратилась в пресс-службу Росгвардии, где нам пояснили, что опубликованная СМИ информация об участии ОМОН Росгвардии в жестких задержаниях футбольных болельщиков не соответствует действительности.

«Обеспечивающие общественный порядок и безопасность сотрудники Росгвардии в задержании болельщиков не участвовали», — заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье на «Газпром Арене» прошла встреча «Зенита» с московским «Спартаком», закончившаяся оглушительной победой сине-бело-голубых. После матча «Спартак» заявил о жестком задержании фанатов, но за медицинской помощью никто из доставленных в отдел не обращался, а жалоб на полицию не поступало.

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